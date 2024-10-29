Черчесов высказался о фильме про Черенкова

Главный тренер сборной Казахстана и бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов заявил, что фильм про экс‑нападающего «красно‑белых» Федора Черенкова является правдоподобным.

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В понедельник в Москве прошла премьера фильма «Федя. Народный футболист». Черчесов играл с Черенковым с 1984 по 1993 год.

— Знаете, пробежало это время, когда мы творили эту историю. Посмотрел и всё помню. Помню собаку Черенкова, бегала у нас в подъезде. Были моменты, которые трогали. На слезу не пробивало, мы взрослые ребята, но очень и очень правдоподобно. Федор заслужил это всё своей игрой. Он был тем, кто любил не себя в футболе, а сам футбол. Федор делал всё для команды и был настоящим капитаном. Я выходил за ним на поле и чувствовал себя спокойно.

— В фильме показаны шутки над Бесковым. Как понимаем, их было еще больше?

— Они были всегда. Просто в фильме они так в открытую показаны, а раньше же всё между нами, внутри, — передает слова Черчесова корреспондент «Матч ТВ».

Фильм про трехкратного чемпиона СССР, бронзового призера Олимпийских игр Федора Черенкова выйдет в широкий прокат 31 октября.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Он рекордсмен «Спартака» по количеству проведенных матчей — 494.

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