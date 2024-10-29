Личка: из‑за нервов в матче с «Химками» потерял пять лет жизни

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «Матч ТВ» пошутил, что во время матча 13‑го тура МИР РПЛ с «Химками» потерял пять лет жизни из‑за переживаний.

© Матч ТВ

В воскресенье «Динамо» в гостях обыграло «Химки» со счетом 4:3.

— Из‑за нервов потерял пять лет своей жизни, наверное. Но победа радует нас. Хочу, чтобы люди, которые платят за билет, ходили на футбол как в театр. Ты платишь деньги и хочешь увидеть зрелище, а не чтобы команда стояла сзади и выбивала мячи на трибуну, — сказал Личка «Матч ТВ».

«Бело‑голубые» с 26 очками находятся на четвертой строчке турнирной таблице в РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» 1 ноября дома.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и Матч ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.