Угаров: отсутствие голов у Соболева – не очень хорошая ситуация

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

© Спорт день за днем

— Можно ли уже назвать переход Соболева в «Зенит» ошибкой?

— Об ошибке рано говорить, потому что он не играл в «Спартаке», и не играет в «Зените». Что касается, ошибок пока рано.

— Правильно ли «Зенит» использует Соболева?

— Выпуская его на 10 минут? Наверное, Семаку виднее. Это приобретение было непонятным изначально. Если человека покупают, то он должен играть. Если купили, и он не играет, то не особо он нужен.

— Как думаете, сколько Соболев забьет мячей к концу сезона?

— А что с Соболевым? Почему про него вопросы задаются?

— Шесть матчей за «Зенит» в РПЛ и ноль голов.

— Наверное, для нападающего, который в сборную вызывался, это плохо. Здесь возникает вопрос, зачем его надо покупать. Одно дело, если бы пришел бесплатно, а другое дело, когда за него заплатили 10 миллионов. Конечно, это не очень хорошая ситуация.