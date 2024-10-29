КДК РФС рассмотрит поведение Мурада Мусаева в матче с «Крыльями Советов»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче 13‑го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов».

В понедельник «быки» в гостях обыграли самарцев со счетом 2:1.

— Рассмотрим выход главного тренера «Краснодара» Мусаева за пределы технической зоны — седьмое нарушение в сезоне, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров, набрав 33 очка. Следующий матч команда Мусаева проведет дома против «Оренбурга» 3 ноября.

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