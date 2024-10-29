Антон Миранчук рассказал, почему сорвались переговоры с «Аяксом»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что у него был вариант перехода в «Аякс». Футболист раскрыл, почему переговоры с нидерландским клубом сорвались.

© Чемпионат.com

«Да, был вариант с „Аяксом“, но нужно было ждать. Это было интересно, но им нужно было разговаривать, два-три дня. А я понимал, что у нас нет этого времени. Если сейчас начну метаться, то нигде не окажусь. В России ещё было открыто трансферное окно, но это было не на руку мне. Не то, что я хотел», — сказал Антон Миранчук в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в € 6 млн.