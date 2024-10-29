Стало известно, почему «Селтик» отказался от Миранчука

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который содействовал трансферу в Европу Антона Миранчука, объяснил, почему «Селтик» отказался от полузащитника. Шотландский клуб был заинтересован в нём, как в футболисте, но не захотел оформлять трансфер из-за российского паспорта Миранчука.

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