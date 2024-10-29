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Тренер Карпин заявил, что футболист Родри заслужил "Золотой мяч"

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что футболист английского «Манчестер Сити» Родри заслужил «Золотой мяч», передает «Чемпионат».

Карпин рассказал, заслужил ли футболист «Манчестер Сити» «Золотой мяч»
© РИА Новости
«У меня не было никакого фаворита на «Золотой мяч». Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Но я за ним не следил и не смотрел все игры», — сказал Карпин.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.