Карпин рассказал, заслужил ли футболист «Манчестер Сити» «Золотой мяч»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что футболист английского «Манчестер Сити» Родри заслужил «Золотой мяч», передает «Чемпионат».

«У меня не было никакого фаворита на «Золотой мяч». Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Но я за ним не следил и не смотрел все игры», — сказал Карпин.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.