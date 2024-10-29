Мировые СМИ оценили итоги «Золотого мяча»

Вопросов к победе Родри ни у кого нет. Главная тема — второе место Винисиуса.

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В Париже выбрали лучших. «Золотой мяч» получил Родри, а его главные конкуренты из Мадрида даже не приехали на церемонию. Хотя «Реал» назвали лучшей командой сезона, Анчелотти — лучшим тренером, а Мбаппе разделил с Кейном награду имени Герда Мюллера. Всё это было не так важно по сравнению со случившимся с Винисиусом Жуниором. Целый месяц в клубе были убеждены – он получит «Золотой мяч». Собрали большую делегацию, но в последний момент вылет отменили, назвав происходящее большой несправедливостью.

Вот как мировые СМИ отреагировали на произошедшее.

L'Equipe: это моральное поражение «Мадрида»

Крупнейшее французское медиа, входящее в один холдинг с France Football, не могло не поддержать своих коллег и не покритиковать «Мадрид».

«Обладая менее зрелищным стилем, чем Винисиус, Родри в 28 лет стал лучшим на планете. После почти двух десятилетий доминирования Месси и Роналду именно испанский футболист забрал награду. Его влияние на игру привело к его коронации. «Реал» же не смог признать, что не узнает победителя заранее. И отказался ехать на фоне слухов о поражении. Не позволив получить награду Анчелотти и Мбаппе. В понедельник «Мадрид» потерпел моральное поражение после разгрома от «Барселоны». Клуб растоптал ту ценность спорта, которая заключается в уважении к победителям. В будущем им будет сложно требовать этого от себя. Такова логика клуба, столь равнодушного к общим интересам футбола, который хотел бы выбирать себе соперников и играть вместо Лиги чемпионов в Суперлиге».

The Athletic: «Реал» не владеет этим видом спорта!

«Реакция «Реала» на новость, что Винисиус не выиграл премию в этом году, не может вызывать уважение. Настоящий победитель – это не результат каких-то теневых манипуляций. И это возвращает нас к Родри. Только самые странные болельщики посчитают, что полузащитник не соответствует критериям победы. Конечно, есть много поводов для восхищения на тему того, как «Мадрид» видит своё место в мировом футболе (давайте будем честными, это самый большой клуб на планете). И когда они провозглашают себя королями Европы, никто не может с этим поспорить. Но «Мадрид» не владеет этим видом спорта и не имеет божественных притязаний на свои самые престижные награды. А мысль о том, что УЕФА их не уважает – абсурдна.

O Globo: на выбор победителя «ЗМ» повлиял расовый фактор

Крупнейшее бразильское издание в качестве одной из теорий того, что Вини не взял награду, называет дискриминацию.

«Вручение Родри «Золотого мяча», несмотря на статус фаворита у Вини, вызвало ряд последствий. Часть общественности уверена – на выбор повлиял расовый фактор. В окружении игрока некоторые считают так же. Бразилец – главный голос в борьбе с расизмом в футболе. Позиция, которая приносит ему поддержку, но и множество врагов. В основном в Европе, откуда родом большинство избирателей. Директор Обсерватории расовой дискриминации в футболе Марсело Карвальо согласен с этим мнением: «Мысль, которая всегда преобладала: «Чего я ожидаю от чернокожего человека? Я ожидаю подчинения, хорошего поведения. И в тот момент, когда Вини преодолевает этот барьер, он становится человеком, неблагодарным для очень большой части общества». Неприятие позиции Вини выражается в критике его поведения. Самыми большими целями являются празднования после гола и провокации в отношении соперников, которые считают неуважением. Когда уже ходили слухи о победе Родри, текст, опубликованный в Diário Sport, суммировал чувства некоторых европейцев по отношению к бразильцу. Журналист не сбрасывает со счетов талант нападающего «Реала». Однако он утверждает, что «Золотой мяч» можно выиграть не только благодаря титулам и выступлениям на поле, но также благодаря личности и ценностям, которые они представляют. Хотя Вини-младший является иконой антирасистской борьбы и его противостояние изменило подход испанского футбола к этой проблеме, по его мнению, бразильцу «есть чему поучиться».

Relevo: Родри совершил правосудие 14 лет спустя

Ещё один испанский ресурс считает, что победа Родри – высшая справедливость.