В УЕФА отреагировали на действия «Реала».

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Вингер мадридского клуба Винисиус не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Делегация «Реала» не посетила церемонию награждения. В неофициальном сообщении клуб предположил, что за решением не вручать приз Винисиусу может стоять президент УЕФА Александер Чеферин.

«Если они заявляют что-то подобное, это говорит о них все. И это не заслуживает дальнейших комментариев с нашей стороны», – приводит слова высокопоставленного чиновника УЕФА Relevo.