В ЦСКА отреагировали на признание Файзуллаева лучшим молодым футболистом года в Азии

Признанный лучшим молодым футболистом года в Азии полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев является скромным человеком, у которого нет звездой болезни, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо. Церемония вручения наград AFC Annual Awards прошла в Сеуле во вторник. В борьбе за индивидуальный приз Файзуллаев опередил японца Гаку Навату и Баэ Джун‑Хо из Южной Кореи. 21‑летний Файзуллаев стал вторым футболистом из Узбекистана, удостоившимся награды лучшему молодому игроку. — Мы очень рады, что Аббос получил такую серьезную награду. Это признание целого континента. Он однозначно заслужил ее своей игрой, как за ЦСКА, так и за сборную страны. Такое количество ответственных матчей, перелетов и бесконечные смены часовых поясов — и все это столь юный игрок с честью выдержал. Важно сказать, что сам Аббос очень скромен, простой и работящий парень. Никакой звездной болезни — только работа! Недавно Аббос приехал в офис клуба с пловом, накормив абсолютно каждого сотрудника. Поэтому ни в коем случае не преувеличу, если скажу, что абсолютно каждый сотрудник от всей души поздравляет нашего игрока с важным личным достижением. Такое единение всегда ценилось в ЦСКА, это очень важно. Будем надеяться, что Аббос продолжит прогрессировать в наших красно‑синих цветах, и впереди его уже будут ждать личные награды без приставки «молодой», — сказал Брейдо «Матч ТВ». В текущем сезоне Файзуллаев принял участие в 16 матчах во всех турнирах за ЦСКА, забил 2 мяча и сделал пять результативных передач. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.