Широков назвал российского футболиста, который ближе всех к завоеванию «Золотого мяча»

Генеральный директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков, ранее выступавший в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака», назвал имя российского футболиста, который ближе всех к завоеванию «Золотого мяча».

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– В ближайшее 10 лет никто из российских футболистов не выиграет «Золотой мяч»?

– Будем надеяться, что кто-нибудь выиграет пораньше.

– Кто из россиян ближе всех к тому, чтобы выиграть эту награду?

– У нас Головин играет в Европе, сейчас он у всех на виду, – приводит слова Широкова Metaratings.

Вчера, 28 октября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».