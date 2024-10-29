«Чупа-чупс» подколол Винисиуса

Испанский отдел компании «Чупа-чупс» жёстко подколол вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на фоне ситуации с «Золотым мячом». Бразилец по всем прогнозам должен был получить награду. Он даже успел заранее отпраздновать её получение. Однако в последний момент Винисиусу сообщили, что «Золотой мяч» вместо него получит хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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«Чупа-чупс» креативно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Компания иронично поддержала форварда, предложив ему пососать золотую версию леденца.

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«Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!» — написала пресс-служба «Чупа-чупс».

Этот пост быстро стал вирусным благодаря своей двусмысленности — 2,2 млн просмотров менее чем за сутки. В комментариях болельщики пытаются выяснить — это была акция поддержки или весьма тонкий троллинг.