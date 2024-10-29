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Родри отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри прокомментировал решение мадридского «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча», на которой испанский футболист был признан лучшим игроком минувшего сезона.

Родри отреагировал на решение «Реала» не посещать «Золотой мяч»
© Чемпионат.com

«Они [«Реал»] приняли решение. Они не хотели находиться здесь по своим причинам. Я это принимаю и просто сосредоточен на своём клубе, своих товарищах по команде и людях, которые здесь и рады моей победе, вот и всё», — приводит слова Родри Daily Mail.

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании.

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