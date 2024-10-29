Ямаль отреагировал на расистские оскорбления со стороны фанатов «Реала»

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался относительно того, что во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4) болельщики «сливочных» оскорбляли 17-летнего футболиста сине-гранатовых на расистской почве.

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«В конце концов, тот, кто находился на поле, — это я, и тот, кто праздновал гол, — это тоже я. То, что тебе говорят болельщики со стороны — это глупости, и не должно тебя волновать. Наоборот, если тебе говорят что-то подобное, значит, ты всё делаешь правильно», — приводит слова Ямаля Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что болельщики «Королевского клуба» начали активно оскорблять Ямаля после того, как он забил гол на 77-й минуте.