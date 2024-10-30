Гвардиола объяснил завоевание «Золотого мяча» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о влиянии на свою команду полузащитника «горожан» Родри, который выиграл в голосовании за «Золотой мяч» — 2024.

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«Золотой мяч» Родри? Представьте себе, что «Голден Стэйт Уорриорз» играл бы без Стефена Карри или «Барселона» в расцвете сил играла бы без Лионеля Месси — это было бы что-то совсем другое! Обе эти команды были бы менее сильными! Это то же самое, что и у нас… Родри незаменим! Это многое объясняет. А ещё говорит о том, что нам нужно двигаться дальше!» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на интервью испанца YouTube-каналу BeanymanSports.

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч», а также первым в истории «Манчестер Сити» обладателем этого трофея. Вторую строчку в голосовании занял бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.