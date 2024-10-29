Рашид Рахимов назвал лучшего тренера в 13-м туре РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает что его коллега из «Локомотива» Михаил Галактионов — лучший тренер 13-го тура РПЛ. «Локомотив» в 13-м туре сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

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«Я бы выбрал Михаила Галактионова, потому что он очень хорошо подготовил «Локомотив» к игре. Я понимал, что «Локомотив» будет навязывать борьбу «Зениту», и они смогли заглушить их, игру», – сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.