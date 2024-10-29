Футболист «Спартака» оценил слова вратаря «Зенита» о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов оценил слова вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, который заявил о том, что живет на 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Sport24.

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Хавбек не поверил голкиперу. «Ребят, он живет в Санкт-Петербурге. Я это понимаю, когда встречаюсь с друзьями, они на 30 тысяч пытаются выжить. А как в Питере прожить на 30 тысяч?» — заявил Литвинов, родившийся в Воронеже.

Ранее слова Латышонка оценил бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков. Он назвал жизнь на 30 тысяч рублей в месяц нереальной и отметил, что тратит около миллиона рублей.

Ранее Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Футболист отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.