«Тюмень» разгромила «Амкар» и вышла в плей‑офф Пути регионов Кубка России по футболу

«Тюмень» одержала победу над пермским «Амкаром» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в Тюмени завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Тюмени» голы забили Кирилл Косарев и Андрей Марьянов. Также мяч в свои ворота отправил защитник «Амкара» Андрей Придюк.

«Тюмень» вышла в первый этап ¼ финала плей‑офф Пути регионов, где сыграет с одной из команд, занявших третьи места на групповом этапе Пути РПЛ.

Жеребьевка следующей стадии Пути регионов пройдет 1 ноября в прямом эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало — в 16:30 мск.

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