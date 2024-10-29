Родри рассказал о следующей значимой цели в своей карьере

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о следующей значимой цели в своей карьере после того, как вчера, 28 октября, ему была вручена награда лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

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«Что насчёт чемпионата мира 2026 года? Конечно, это следующая цель, хотя сначала мы разберёмся с Лигой наций, а потом посмотрим», — приводит слова Родри Football Espana.

В минувшем сезоне полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Англии, а также Евро-2024. В сезоне-2023/2024 Родри принял участие в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами.