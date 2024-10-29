«Аль-Хиляль» Неймара вышел в четвертьфинал Кубка Короля Саудовской Аравии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Таи» и «Аль-Хиляль», за который выступает бразильский нападающий Неймар. Победу в матче одержали футболисты «Аль-Хиляля» со счётом 4:1.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Абдулла Аль-Хамддан. Через две минуты футолисты «Аль-Таи забили ответный гол. На 38- минуте отличился нападающий «Аль-Хиляля» Халид Аль-Ганнам. На 49-й минуте Аль-Хамддан оформил дубль. На 53-й минуте установил окончательный счёт в матче Маркос Леонардо — 4:1.

Ранее «Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Таавун» со счётом 2:0 в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги.