Иранский футболист заявил, что ему интересно сыграть против сборной России

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад (полное имя — Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай) заявил в интервью «Матч ТВ», что ему было бы интересно сыграть в товарищеском матче со сборной России.

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Сборные Ирана и России 23 марта 2023 года провели товарищеский матч в Тегеране. Встреча завершилась со счетом 1:1. Джавад тогда не вызывался в национальную команду Ирана. Сейчас на его счету три матча за иранскую команду.

— Иран играл товарищеский матч со сборной России. Как это событие воспринималось в твоей стране? Хотел бы ты в будущем сыграть против России?

— Это вызвало интерес. Но в целом, это был обычный товарищеский матч. Я тогда не был еще в сборной. Сейчас мне было бы интересно сыграть с Россией. Всегда классно выйти на поле против такой хорошей команды, это всегда полезный опыт, — сказал Джавад «Матч ТВ».