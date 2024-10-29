«Он вернётся сильнее». Гвардиола высказался об увольнении тен Хага из «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на отставку нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».
«Мне жаль, когда тренер теряет работу. У меня с ним хорошие отношения. Думаю, он достойно представлял «Манчестер Юнайтед». На этой работе ты ждёшь, что тебя уволят. Такого не бывает у врачей или учителей. Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Он вернётся сильнее. Тен Хаг знает, и я знаю, что наша работа зависит от результатов», — приводит слова Гвардиолы AS.
«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага вчера, 28 октября. Нидерландский специалист тренировал команду с лета 2022 года.