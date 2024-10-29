Недовольные фанаты «Реала» стали комментировать пост Родриго Де Пауля, перепутав с Родри

Болельщики мадридского «Рела» стали выражать своё недовольство итогами торжественной церемонии награждения призом «Золотой мяч» от France Football путем оставления комментариев под постом футболиста «Атлетико» Родриго Де Пауля, перепутав того с обладателем награды хавбеком «Манчестер Сити» Родри.

Под последним сообщением Родриго Де Пауля в одной из социальных сетей можно найти следующие комментарии:

— «Грабёж»;

— «Ты не заслуживаешь «Золотой мяч»;

— «Золотой мяч» принадлежит Винисиусу»;

— «Почему ты ограбил Винисиуса?».

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).