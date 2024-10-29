Роналду не забил пенальти, «Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии

Завершился матч 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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На 71-й минуте единственный гол во встрече забил защитник «Аль-Таавуна» Флавио. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог реализовать 11-метровый удар на 90+6-й минуте игры. «Аль-Наср» покинул этот турнир.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.