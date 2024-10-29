«Болонья» победила «Кальяри» в гостевом матче Серии А

«Болонья» победила «Кальяри» в матче 10‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Кальяри завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Риккардо Орсолини и Йенс Одгор.

В параллельном матче «Лечче» дома одолел «Верону» — 1:0. Автором единственного гола стал Патрик Доргу. Гости завершали встречу вдевятером, красные карточки получили Джексон Тчатчуа и Реда Белаян.

«Болонья» с 12 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Верона» (9) занимает 14‑е место, опережая «Кальяри» (9) по дополнительным показателям. «Лечче» (8) идет 18‑м.