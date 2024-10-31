Томас Мюллер может стать одноклубником Месси

«Интер Майами» проявляет интерес к 35-летнему полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «Интер Майами» активно ищет футболистов на позицию полузащитника.

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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