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«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»

Фанаты «Валенсии» придумали издевательскую кричалку про Винисиуса Жуниора.

Фанаты «Валенсии» подготовили издевательские кричалки, посвященные Винисиусу
© Sports.ru

Вингер «Реала» не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Как сообщает COPE, болельщики «Валенсии» подготовили специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу, пляжный мяч».

Матч «Валенсия» – «Реал» состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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