Фанаты «Валенсии» подготовили издевательские кричалки, посвященные Винисиусу

«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»
Фанаты «Валенсии» придумали издевательскую кричалку про Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реала» не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Как сообщает COPE, болельщики «Валенсии» подготовили специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу, пляжный мяч».
Матч «Валенсия» – «Реал» состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
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«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»