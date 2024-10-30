Сергей Юран отреагировал на вопрос об увольнении Эрика тен Хага из «МЮ»

Экс-нападающий английского «Миллуолла» Сергей Юран прокомментировал увольнение из «Манчестер Юнайтед» 54-летнего нидерландского главного тренера Эрика тен Хага.

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«Бывает, что у тренера не идёт, также была потрачена огромная сумма на трансферы. Сейчас клубу нужно выравнивать ситуацию, потому что непопадание в еврокубки может сильно финансово ударить по манкунианцам», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее было официально объявлено об увольнении главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, который работал с манкунианцами с мая 2022 года. В девяти стартовых матчах текущего сезона АПЛ «красные дьяволы» набрали 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.