«Манчестер Юнайтед» и Аморим достигли полной договоренности о контракте

«Манчестер Юнайтед» и Рубен Аморим достигли полной договоренности о контракте.

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Ранее стало известно, что 39-летний тренер в ближайшее время возглавит «МЮ», клуб заплатит за него «Спортингу» компенсацию в 10 млн евро. Сообщалось, что Аморим проведет еще три игры во главе португальского клуба и присоединится к новой команде во время паузы на матчи сборных.

По данным The Telegraph, «Юнайтед» и Рубен достигли полной договоренности по условиям сотрудничества. Тренер приступит к работе после паузы на игры сборных. Первым для него в «МЮ» станет выездной матч против «Ипсвича» в АПЛ 24 ноября.

Таким образом, временный тренер манкунианцев Руд ван Нистелрой будет руководить командой в играх с «Челси», ПАОК и «Лестером», и Аморим отработает в «Спрортинге» три игры, включая матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» выплатит не только отступные за Аморима, но за его тренерский штаб. Португальцы также требовали компенсацию за досрочный уход тренера без уведомления за 30 дней.

Ожидается, что сегодня «Спортинг» сделает объявление о договоренности с «МЮ». Сообщается, что Аморим подпишет контракт на два с половиной года с возможностью продления еще на один год.