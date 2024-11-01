«Манчестер Сити» планирует заключить новый контракт с Родри

«Манчестер Сити» планирует подписать новое соглашение с испанским полузащитником Родри, сообщает Cadena SER.

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По информации издания, в клубе опасаются интереса к полузащитнику со стороны «Барселоны», «Реала» и «Баварии». Нынешний контракт Родри истекает летом 2027 года.

В понедельник в Париже прошла 68‑я церемония вручения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Родри стал обладателем трофея, опередив в голосовании нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Родри 28 лет. В сезоне‑2023/24 он выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, Родри признали лучшим игроком Евро‑2024.

В матче пятого тура чемпионата Англии Родри получил повреждение связки коленного сустава. Полузащитник, скорее всего, в сезоне 2024/25 на поле больше не появится.