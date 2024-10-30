«Мне стыдно за такой футбол». Талалаев высказался о вылете «Балтики» из Кубка

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал вылет своей команды из Кубка России. Калининградцы проиграли «Уралу» на стадии 1/8 финала Пути регионов со счётом 0:1 и покинули турнир.

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«Что не получалось? Всё, вообще. Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришёл. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край», – сказал Талалаев на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счётом 1:2.