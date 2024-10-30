Ташуев о вредных привычках футболистов: «Курение, алкоголь, жевать что-то – на базе ничего такого нельзя. Запрещено контрактом. Снаружи такого контроля нет»
Сергей Ташуев высказался о вредных привычках современных футболистов.
«Что я запрещаю игрокам? Немножко провокационный вопрос. По гамбургскому счету, в расположении команды, на базе, в рабочем режиме футболистам нельзя ничего такого, что мешает правильному образу жизни профессионала: курение, алкоголь, жевать что-то. Это вредит здоровью в первую очередь. Это запрещено. В нашей профессии это в контракте указано. Тут нет сантиментов – тут есть контракт. Если ты профессионал, то должен вести правильный образ жизни. Получаешь хорошие деньги – должен правильно к себе относиться. А то, что происходит снаружи, в повседневной жизни, сегодня такого контроля нет. Но будешь себя неправильно вести, не будешь в составе, будет хуже спортивная форма, потому что ты сам себе враг», – считает главный тренер «Ахмата».
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