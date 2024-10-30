Футбольный клуб «Валенсия» попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) перенести матч 1-го раунда Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей» в социальной сети X (ранее Twitter). Игра между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой» должна состоятся сегодня, 30 октября, и пройти в столице Испании, Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Валенсия" попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана. Клуб считает, что перенос — это наиболее удобная мера из-за серьёзных последствий урагана, которые мы наблюдаем в провинции. Рекомендовано избегать поездок, а также отмечаются перерывы в транспортном сообщении с Мадридом», — сказано в сообщении «Валенсии».