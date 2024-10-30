Гвардиола заявил, что не знает, когда вернется травмированный Де Брейне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что не знает, когда вернётся в строй получивший травму полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. Напомним, Де Брёйне заработал мышечное повреждение в матче с «Интером» в Лиге чемпионов 18 сентября, с тех пор на поле футболист не выходил.

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