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Александр Мостовой: «Через пару дней определюсь с местом стажировки. Есть клубы на примете»

Александр Мостовой определится с местом прохождения стажировки в ближайшие дни.

Мостовой определится с местом прохождения стажировки в ближайшие дни
© Sports.ru

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

«Через пару дней уже точно определюсь с местом стажировки. Есть клубы на примете», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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