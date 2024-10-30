Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны», чтобы очистить ее от духов

Хави приглашал шамана в раздевалку «Барсы», чтобы очистить ее от злых духов (ABC)
Хави прибегал к услугам шамана во время работы в «Барселоне».
Об этом сообщает ABC. Утверждается, что Хави, будучи тренером каталонской команды, в те дни, когда, как ему казалось, на «Камп Ноу» никого не было, приводил в раздевалку шамана, чтобы очистить ее от злых духов.
Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Во главе команды он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
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