Аморим о назначении в «МЮ»: «Еще ничего не решено. «Спортинг» сделал заявление, но ничего нет, кроме этого»
Рубен Аморим оценил возможное назначение на пост главного тренера «МЮ».
«На данный момент мне нечего сказать. Еще ничего не решено. Клуб сделал заявление, но ничего нет, кроме этого. Есть интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», есть выплата по отступным. Когда у меня появится что-то конкретное, я вам скажу, потому что сам делаю выбор. Когда еще нет решения, так или иначе, нет смысла говорить еще больше, потому что в противном случае мы создадим шум. Я возьмусь за то, что хочу сделать, как и всегда на протяжении всей карьеры футболиста и тренера», – сказал Рубен Аморим.
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