Экс-игрок ЦСКА: меняются игроки, но принципиальность матча со «Спартаком» остается

Экс-футболист ПФК ЦСКА Элвир Рахимич высказался о принципиальности дерби со «Спартаком». Красно-белые и армейцы встретятся в ближайшем матче РПЛ. Игра 14-го тура чемпионата страны пройдёт 2 ноября.

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