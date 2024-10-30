Гвардиола: двери «Манчестер Сити» всегда открыты для Эрика тен Хага

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будет рад увидеть в английском клубе уволенного из «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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«Мы открыты для визита Эрика. В любое время! Серьёзно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдёт. Я немного знаю его агента, так что никаких проблем в том, чтобы он приехал к нам, нет. Ни для клуба, ни для меня лично», — приводит слова Гвардиолы известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения в рамках матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», в котором команда нидерландца уступила со счётом 1:2. «Красные дьяволы» в этом сезоне набрали 11 очков и идут на 14-м месте в АПЛ.