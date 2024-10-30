Степашин рассказал, какой клуб Бундеслиги подойдет Тюкавину

Степашин об уровне клуба для Тюкавина в Бундеслиге: «Не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». Зачем команда без амбиций или скромные чемпионаты? Не вижу смысла»
Сергей Степашин считает, что Константин Тюкавин мог бы проявить себя в Бундеслиге.
– Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?
– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.
С другой стороны, «Динамо» бы только выиграло, если бы Костя еще поиграл за нас. Тут палка о двух концах.
Понимаете, если бы мы выступали на международном уровне, то, конечно, футболист, играющий в Бундеслиге или Ла Лиге, априори усиливал бы нашу сборную.
А коль мы этого лишены, жаль терять футболиста, на которого ходят зрители. Но Тюкавин же не раб. Ему тоже хочется проверить себя на другом уровне.
– Каков же выход?
– Надо искать компромисс. Чтобы и футболисту было нормально, и чтобы те, кто придет в наш клуб, знали – в «Динамо» нет крепостного права!
Никто людям судьбы ломать не собирается. Ведь сколько советских футболистов могли поиграть в лучших клубах мира! Но не пускали...
– Если Тюкавин поедет в Германию, то в клуб какого уровня?
– Точно не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии».
А зачем ему нужен клуб без амбиций или скромные чемпионаты Турции и Греции? Не вижу в этом смысла.
Есть Германия, Испания, Италия, Франция. Англия исключена, из-за какой-то дикой русофобии. Там нам делать нечего.
Но я все-таки рассчитываю, что Костя сдержит слово.
Он же как-то сказал: «Сначала стану чемпионом страны с «Динамо», а потом можно будет подумать и о Европе». Дай Бог, чтобы так получилось, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
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