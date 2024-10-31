Тарханов посоветовал Мостовому начать работу тренером в детской команде

Бывший тренер «Урала» и ряда других команд Александр Тарханов заявил «Матч ТВ», что Александру Мостовому нужно поработать в качестве тренера детской команды, чтобы обратить на себя внимание больших клубов.

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Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию. Ранее необходимая специалисту стажировка в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба.

— Мостовому как тренеру нужно начинать в детском футболе, взять команду, где можно проявить себя. Все тренеры проходят через эту школу, начинают с низших лиг. Александру нужно пробовать себя там, в первом или втором дивизионе. Там он себя засветит и люди будут воспринимать его как тренера. Пока его не взяли в «Спартак» даже на стажировку — это нонсенс, — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Мостовому 56 лет, с 1987 по 1991 год он провел за «Спартак» 142 матча, забил 48 мячей. В составе «красно‑белых» он стал двукратным чемпионом СССР.