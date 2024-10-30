Степашин высказался об интересе «Зенита» к Тюкавину

Степашин о том, что Тюкавин не перешел в «Зенит»: «Он родом из Архангельской области, где исстари живут особенные люди. Их тряпочкой не заманишь! Там же никогда не было крепостного права»
Сергей Степашин высказался об интересе «Зенита» к Константину Тюкавину.
– А вы были уверены, что Тюкавин летом не окажется в «Зените»?
– Скрывать не буду – борьба была. Но здесь надо отдать должное и самому Косте. Он родом из Архангельской области, где исстари живут совершенно особенные люди, которые знают себе цену. Их тряпочкой не заманишь – это архангельские парни! Там же никогда не было крепостного права.
Хотя подходы к нему были очень серьезные. Я лично несколько раз встречался с отцом Тюкавина, беседовали и с его агентом. Вот Костя и остался. А если куда-то и уйдет, то только в большой европейский клуб.
– Для вас было принципиально, чтобы он не ушел в «Зенит»?
– Конечно! А то так можно всех распродать... К тому же Костя – наш воспитанник, настоящий динамовец! Да и парень симпатичный. Женился. Дочурка появилась. Словом, все в порядке, – с улыбкой сказал член совета директоров «Динамо».
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