Сергей Юран выразил готовность возглавить лиссабонский «Спортинг»

Российский тренер Сергей Юран заявил о готовности возглавить португальский «Спортинг» на фоне ухода нынешнего наставника Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Интересно, что в бытность футболистом Юран выступал за два других португальских клуба — «Бенфику» и «Порту». Специалист заявил, что хорошо знает местный менталитет и национальный язык. Поэтому с адаптацией проблем бы не возникло.

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– Вы бы готовы были возглавить лиссабонский «Спортинг», учитывая, что вам хорошо знакома Португалия?

– Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон.

– С вами уже были контакты?

– Когда завершится сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом», когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить, — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Ранее Юран работал во многих российских клубах: «Химки», «Пари НН», «Шинник», московский «Спартак» (в роли ассистента) и др. Также у него есть зарубежный опыт — Сергей возглавлял клубы из Латвии, Эстонии, Казахстана, Азербайджана и Армении.