Черданцев: Станкович разочаровывает

«Станкович разочаровывает. Заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер» — Черданцев
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что его разочаровывает работа главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Станкович тренирует «Спартак» с лета. Команда после 13 туров с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре «красно‑белые» сыграют на выезде с ЦСКА в субботу, начало встречи — в 20:45.
— Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов (в чемпионате). Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича. Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер. По позиции «Спартака» в таблице — ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная. Здесь я не вижу, что такое «Спартак» Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора (состава), — сказал Черданцев «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости