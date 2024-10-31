Черданцев: Станкович разочаровывает

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что его разочаровывает работа главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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Станкович тренирует «Спартак» с лета. Команда после 13 туров с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре «красно‑белые» сыграют на выезде с ЦСКА в субботу, начало встречи — в 20:45.