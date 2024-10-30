УЕФА выделит €1 млрд на шестилетний план развития женского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит 1 миллиард евро из доходов от соревнований и инвестиций на развитие женского футбола в Европе до 2030 года, сообщается на сайте УЕФА.

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УЕФА представил шестилетнюю стратегию женского футбола с целью сделать его самым популярным командным видом спорта среди женщин и девочек в каждой европейской стране и увеличить число полностью профессиональных лиг.

— Наша преданность делу остается такой же сильной, как и прежде. Наша миссия проста — помочь женскому футболу занять видное место в европейском спортивном сообществе, — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

С 2024 по 2030 год доходы от соревнований и инвестиции УЕФА в размере одного миллиарда евро будут направлены в женский футбол через турниры для национальных и молодежных сборных, клубные соревнования, распределение средств среди клубов и национальных ассоциаций, а также посредством проектов развития.