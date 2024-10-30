Илья Абаев оценил вратарей «Спартака»

Бывший вратарь ряда российских клубов Илья Абаев высказался о голкиперах московского «Спартака». По его мнению, Александр Селихов не реализовал свой талант в полной мере — у него большой потенциал. Александр Максименко также неплохо играет, заявил Абаев.

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«Селихов пропустил очень много матчей из-за травм. Но потенциал у него большой, он сильный вратарь. Александр не в полной мере раскрыл свой талант. Максименко? Он сейчас неплохо играет. Не знаю, какие у него есть предложения из Европы и есть ли у него цель уходить из «Спартака». Если он хорошо себя чувствует, то, может, и не уйдёт никуда», — приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 13 сыгранных туров.