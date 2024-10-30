Революция в «Манчестер Сити». Что за новый босс появится в клубе

Манчестер Сити назначил Угу Виану на пост спортивного директора, подробности, карьера, трансферы, Спортинг, Гвардиола
Угу Виана мог разменять Гвардиолу на Аморима. Теперь не получится.
Угу Виана станет новым спортивным директором «Манчестер Сити». Португалец приступит к своим обязанностям летом 2025 года. Виана заменит на посту Чики Бегиристайна, работающего в «Манчестер Сити» уже 12 лет. Угу проделал крутой путь со «Спортингом», а теперь заслужил шанс в топ-клубе. Вспоминаем игровую карьеру Вианы и рассказываем, как он превратился в сильного менеджера.
Угу Виана был лучшим юниором Европы. Но игровая карьера получилась слабой
Виана — воспитанник «Спортинга», где и началась его профессиональная карьера. Угу пересекался в молодёжке с Криштиану Роналду и заслуживал не меньше внимания. А в 2002-м получил приз лучшему молодому футболисту Европы. Угу помог «Спортингу» выиграть чемпионат Португалии и попал в сборную.
Карьера развивалась стремительно. Летом того же года Виана переехал в «Ньюкасл», где поработал с легендарным сэром Бобби Робсоном. Однако в АПЛ не пошло: атакующий полузащитник забил всего четыре мяча за 61 матч. «Ньюкасл» мучился с Угу два года, после чего отправил его в аренду обратно в «Спортинг». Сезон-2005/2006 Виана провёл в «Валенсии», которая летом 2006-го забрала полузащитника на полноценной основе.
В Испании португалец также не стал ключевым игроком. Сезон-2007/2008 он провёл в аренде в «Осасуне», в 2009-м его отправили в «Брагу». Через год португальский клуб выкупил Угу. А в конце сезона полузащитник сыграл в финале Лиги Европы — там его команда уступила «Порту».
В 2013-м Виана снова покинул Португалию и отправился на заработки в ОАЭ, где и завершил карьеру через три года. Получился не слишком яркий путь, хотя у него есть 21 матч за сборную и звания чемпиона Португалии и ОАЭ. Зато, ещё будучи игроком, Угу демонстрировал аналитические способности.
«Он был футболистом с индивидуальностью. С ним можно было обсуждать игру. Мы говорили о разных футбольных ситуациях», — рассказывал экс-тренер «Браги» Домингуш Пасиенсия в интервью The Athletic.
В 2020-м Виана-менеджер принял ключевое решение. Оно вывело его и Рубена Аморима в топ
Пути тренера и экс-игрока пересеклись в 2017 году. Пасиенсия работал в «Белененсеше», куда 34-летнего Виану назначили спортивным директором.
«Он только что завершил игровую карьеру, но у него уже была интересная база данных футболистов. Он прошёл курс УЕФА и имел много международных контактов», — отметил тогдашний гендиректор клуба Жозе Луиш.
Пасиенсия позже положительно рецензировал приход Вианы:
«Угу знал, как всё работает. Он был футбольным человеком, очень стабильным и рассудительным. От него исходит чувство спокойствия. Я был рад, что он пришёл и поработал со мной. У нас были хорошие отношения».
Однако Угу покинул «Белененсеш» через полгода после ссоры с президентом клуба Руи Педру Соарешем.
Летом 2018 года Виана вернулся в родной «Спортинг». У него уже сформировалась репутация функционера с богатыми связями. Например, он дружит со спортивным директором «Арсенала» Эду.
«Самое важное для директора — иметь хорошие связи по всему миру, чтобы получать информацию от людей, которым вы можете доверять. У Угу они есть. Также нужно уметь общаться с игроками, агентами и тренерами», — отметил бывший спортивный директор «Санта-Клары» и «Каза Пия» Диогу Боа Альма в интервью The Athletic.
Виана оказался в «Спортинге» в тяжёлое время. Клуб ещё не оправился от нападения на его тренировочную базу злоумышленников в капюшонах в мае. Несколько лидеров покинули команду после того инцидента, а чувство беспокойства внутри коллектива сохранялось. Главной задачей Вианы стало приведение клуба в стабильное состояние.
«Очевидно, что мои первые полтора года в «Спортинге» получились очень трудными. Меня много критиковали. Бо́льшая часть критики была справедливой. Но нужно пройти через трудные времена, чтобы расти, учиться и совершенствоваться», — делился воспоминаниями Виана в подкасте Expresso.
Переломный момент случился в марте 2020 года, когда «Спортинг» назначил тренером Рубена Аморима. Это был спорный выбор. Аморим до «Спортинга» провёл всего 46 матчей в качестве тренера. Однако лиссабонцы заплатили «Браге» € 10 млн отступных за Рубена, сделав ставку на перспективного специалиста.
Аморим и Виана — старые друзья. Они вместе играли за сборную Португалии и «Брагу». Да, Угу не был единственным ответственным за назначение Рубена. Но провал тренера повлёк бы за собой увольнение спортивного директора. Однако Аморим не подвёл: «Спортинг» уверенно выиграл чемпионат Португалии — 2020/2021.
Рубен часто выражает признательность Виане и отмечает его профессионализм.
«Угу уже много раз доказал, что умеет творить чудеса. Любой тренер был бы счастлив работать с ним. Не только из-за его компетентности, но и из-за его преданности», — заявил Аморим на церемонии вручения премии Liga Portugal Awards в августе 2024-го.
Источники The Athletic в «Спортинге» отметили, что отношения Аморима и Вианы носят «братский» статус:
«Их отношения основаны на доверии. Угу делает абсолютно всё, что хочет Рубен. Я бы даже сказал, что он больше предан Рубену, чем «Спортингу». Аморим — очень хороший парень, но у него также есть эго, даже если он не показывает его на публике. Внутри клуба, в частной жизни, когда он его показывает — когда просит о чём-то, а дела идут не так, как он хочет — обычно именно Угу заставляет дела идти так, как хочет Рубен. Они как правая и левая руки. Вот насколько они близки».
Забрал бы Виана Аморима в «Сити», если бы не «Юнайтед»? Ситуация выглядела вполне реальной.
«Если Угу будет решать, кого брать тренером, то, я уверен, он выберет Рубена. Их отношения очень, очень крепкие. Они говорят на одном языке, у них одинаковый подход к поиску игроков, и они понимают, что нужно, чтобы сделать команду сильнее и бороться за титулы», — считал Боа Альма. Но идее (пока?) не суждено сбыться.
Особенности работы Вианы
У Угу есть определённые принципы работы, которые он наверняка перенесёт в «Манчестер Сити». Первый — нежелание быть в центре внимания. В «Спортинге» он счастлив отдавать всю славу за победы тренеру и президенту. Угу скромен и редко выступает в СМИ. «Звёзды — это игроки, тренер и президент. Остальные — часть структуры», — отмечает Виана.
Также Угу любит быть рядом с командой. Он посещает тренировки и близок к любому члену клуба. Ему не нравится ограничивать себя работой в офисе и общением с советом директоров и функционерами из других команд. «Конечно, это помогает. Вы часто знаете, о чём думают люди, что собираются сделать в определённых ситуациях», — объясняет Виана.
Ещё один важный для Угу принцип — прозрачность. «Мы не можем лгать игроку — говорит Виана. — Нельзя сказать кому-то, что у нас отличный командный дух или прекрасный тренировочный комплекс, если это не так. Мы должны быть честны с ними, а потом пусть они решают».
«Он очень сдержан. Угу не хочет, чтобы за ним следили. Он хочет делать всё гладко. Некоторые хотят рисковать, но Угу всегда говорит вам правду — что он может сделать, а что нет. Конечно, ему нужно сделать всё возможное для своего клуба, однако он всегда говорит правду», — отмечает Боа Альма профессионализм Вианы.
Главный навык Вианы — переговоры.
«Он понимает, какие аргументы ему нужно использовать, чтобы «Спортинг» выделялся на очень конкурентном, агрессивном рынке. Угу находит способы заполучить приоритетных игроков. Прежде всего он планирует операции и создаёт возможности за счёт своих навыков коммуникации. Португалец может превратить неблагоприятную для «Спортинга» рыночную ситуацию в такую, где у них есть преимущество. Угу устанавливает связь и показывает игроку, в чём заключается проект. Он представляет нечто большее, чем холодные, жёсткие цифры», — резюмирует работу Вианы экс-руководитель отдела скаутинга «Спортинга» Жозе Киейра.
За время работы Угу лиссабонцы совершили множество крутых сделок. «Спортинг» продал:
- Бруну Фернандеша (в «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн);
- Педро Порро (в «Тоттенхэм», за € 40 млн);
- Мануэля Угарте (в «ПСЖ», за € 50 млн);
- Жоау Пальинью (в «Фулхэм», за € 25 млн);
- Матеуса Нунеса (в «Вулверхэмптон», за € 47 млн);
- Нуну Мендеша (в «ПСЖ», за € 38 млн).
При этом Виана вместе со скаутами находил не менее крутые замены. Например, за время его работы «Спортинг» приобрёл:
- Мортена Юльманна (из «Лечче», за € 19,5 млн);
- Педру Гонсалвеша (из «Фамаликана», за € 13,5 млн);
- Франсиску Тринкана (из «Барселоны», за € 7 млн);
- Зено Дебаста (из «Андерлехта», за € 15,5 млн);
- Усмана Дьоманде (из «Мидтьюлланна», за € 7,5 млн).
Мало сомнений, что позже многие из перечисленных игроков уедут в топ-клубы за огромные суммы.
А главный «бриллиант» в «Спортинге» сейчас — шведский форвард Виктор Дьёкереш. Летом 2023-го лиссабонцы забрали его из «Ковентри» за € 24 млн. В прошлом сезоне швед забил 43 мяча в 50 матчах за клуб, а в нынешнем — отличился уже 16 раз в 15 встречах. Трансферная стоимость Виктора взлетела до € 70 млн.
Как «Спортинг» выиграл гонку за Дьёкереша? С помощью Вианы. «Ковентри» не собирался уступать никому ни фунта, трезво оценивая талант форварда. Но сначала «Спортинг» очаровал Виктора, а затем Угу отправился на переговоры с владельцем «Ковентри» Дугом Кингом. Лиссабонцы выиграли битву за Дьёкереша у клубов АПЛ и участников Лиги чемпионов.
«Я работал со многими людьми, но у Угу совершенно уникальный профиль. У него есть качества, которые нечасто встретишь. Виана — суперзвезда во всех отношениях».
Впереди у Вианы ответственная и тяжёлая работа. Ему предстоит тонкая настройка «Манчестер Сити». Возможно, без Пепа Гвардиолы и уж точно без Рубена Аморима. Тем будет круче, если Угу сохранит клуб на вершине английского и европейского футбола.