16-летний футболист установил мировой рекорд

16-летний таджикский футболист Мухаммад Назриев установил мировой рекорд по количеству голов за матч сборных. Об этом сообщает Sports.ru.

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Он забил 14 голов в матче отбора Кубка Азии до 17 лет против Гуама. Встреча завершилась со счетом 33:0 в пользу молодежной команды Таджикистана.

Еще ни один футболист в истории не забивал столько в официальном матче сборных под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Также этот счет стал рекордным для подобных игр.

Предыдущее достижение и по общему числу голов, и по количеству точных ударов принадлежало сборной Австралии. В отборочном матче к чемпионату мира 2002 года они обыграли Американское Самоа со счетом 31:0, а нападающий Арчибальд Томпсон отличился в этой игре 13 раз.

Назриев выступает за второй состав команды «Истиклол» из Душанбе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.