«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Корниленко

Сергей Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов», сообщила пресс‑служба самарского клуба.
Сотрудничество с 41‑летним специалистом прекращено по соглашению сторон.
— «Крылья Советов» благодарят Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба, — говорится в сообщении.
Корниленко работал спортивным директором самарского клуба с лета 2020 года.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице МИР РПЛ после 13 туров, набрав 12 очков.