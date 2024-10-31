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«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Корниленко

Сергей Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов», сообщила пресс‑служба самарского клуба.

«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Корниленко
© Матч ТВ

Сотрудничество с 41‑летним специалистом прекращено по соглашению сторон.

— «Крылья Советов» благодарят Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба, — говорится в сообщении.

Корниленко работал спортивным директором самарского клуба с лета 2020 года.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице МИР РПЛ после 13 туров, набрав 12 очков.

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