Игрок «Динамо»: Сундуков и Сандрачук спокойно вообще догонят Мбаппе

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о партнёрах по команде — футболистах Темиркане Сундукове и Александре Сандрачуке, — сравнив их с форвардом мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

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— Сандрачук и Сундуков догонят Мбаппе?

— Спокойно вообще. У нас же есть датчики, по 36 км/ч разгоняются люди. Ну, реально, это такая же скорость, как у звёзд. Те сильнее только потому, что быстрее принимают решения, в этом разница типового футболиста европейского уровня от наших, — сказал Сердеров.

Напомним, Килиан Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» в летнее трансферное окно — 2024 на правах свободного агента. В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл за «сливочных» 15 матчей, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.